दिल्ली: यासीन मलिक समेत सात को मिली थी पाकिस्तान से फंडिंग, अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश

पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के जेल में बंद प्रमुख यासीन मलिक और छह अन्य आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने 9 सितंबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध) और धारा 4 (मनी लॉन्ड्रिंग की सजा) के तहत यासीन मलिक समेत सात आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत संदेह मौजूद है।

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