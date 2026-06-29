फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi: Seven individuals, including Yasin Malik, received funding from Pakistan

दिल्ली: यासीन मलिक समेत सात को मिली थी पाकिस्तान से फंडिंग, अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश

Fri, 02 Oct 2026 02:05 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 02 Oct 2026 02:05 AM IST
सार

आरोपी पाकिस्तान से हवाला चैनलों के जरिए 8.9 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त कर अलगाववादी गतिविधियों और हिंसा को बढ़ावा देने में लगे थे। 

विज्ञापन
Delhi: Seven individuals, including Yasin Malik, received funding from Pakistan
यासीन मलिक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के जेल में बंद प्रमुख यासीन मलिक और छह अन्य आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने 9 सितंबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध) और धारा 4 (मनी लॉन्ड्रिंग की सजा) के तहत यासीन मलिक समेत सात आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत संदेह मौजूद है।

विज्ञापन


अन्य आरोपियों में जहूर अहमद शाह वटाली, अब्दुल रशीद शेख (लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद), शबीर अहमद शाह, नवल किशोर कपूर, मसरत आलम भट और ट्रिसन फ्रम्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि आरोपी पाकिस्तान से हवाला चैनलों के जरिए 8.9 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त कर अलगाववादी गतिविधियों और हिंसा को बढ़ावा देने में लगे थे। 
विज्ञापन


एजेंसी का दावा है कि आरोपियों ने पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों से धन लेकर अपना अलगाववादी एजेंडा फैलाने और विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होने का काम किया। अदालत सूत्रों के अनुसार, 30 सितंबर को आरोपियों को शारीरिक रूप से अदालत में पेश नहीं किया जा सका। इसके बाद न्यायाधीश ने ईडी को निर्देश दिया कि आरोपियों से जेल में ही आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाएं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह मामला 2017 के एनआईए के एक मामले से जुड़ा है, जिसमें आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश समेत कई धाराएं लगाई गई थीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed