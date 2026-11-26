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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के शशि गार्डन मोड़ पर बस स्टैंड की सुविधा नहीं होने से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां बस पकड़ने पहुंचने वाले यात्रियों को सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। कई बार बस आने में काफी समय लग जाता है, जिससे यात्रियों की दिक्कत और बढ़ जाती है।बस स्टैंड नहीं होने के कारण यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में उन्हें लंबे समय तक खड़े रहकर बस का इंतजार करना पड़ता है। सड़क किनारे खड़े रहने से तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आने का खतरा भी बना रहता है। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह स्थिति अधिक जोखिम भरी होती है।कई इलाकों के लिए मिलती हैं बसेंशशि गार्डन मोड़ से त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, मयूर विहार फेज-1, फेज-2 और फेज-3, आनंद विहार, सीलमपुर, मोरी गेट, कमला मार्केट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नेहरू प्लेस, आनंद पर्वत, संगम विहार और शिवाजी स्टेडियम की ओर जाने वाली बसें मिलती हैं। यात्रियों को अपने गंतव्य के अनुसार संबंधित रूट की बस का इंतजार करना पड़ता है।स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पहले बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन उसे हटाए जाने के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी नया स्टैंड नहीं बनाया गया। उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द बस स्टैंड बनाने की मांग की है, ताकि यात्रियों को सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार करने की मजबूरी से राहत मिल सके।कई बार बस का काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है, जिस कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। चाहे बारिश हो, तेज धूप हो या फिर ठंड सड़क किनारे ही बस का इंतजार करना पड़ता है। - विष्णु शर्माकहीं भी जाने के लिए अमूमन इसी बस स्टॉप से बसें मिलती है, लेकिन कोई भी बैठने की सुविधा नहीं होने से अक्सर बच्चों के साथ बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। - आरती देवी