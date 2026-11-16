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Delhi NCR News: एफसीआरए संशोधन विधेयक पर एनएफपीआरसी ने दिए सुझाव

Mon, 16 Nov 2026 07:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 07:44 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली। विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को लेकर एनएफपीआरसी फाउंडेशन ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सामने अपने सुझाव रखे। डॉ संजय जायसवाल की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष 14 नवंबर को हुई चर्चा में फाउंडेशन ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर अपनी राय रखी। फाउंडेशन ने विदेशी अंशदान से जुड़े नियमों को मजबूत बनाने और उनके बेहतर तरीके से पालन के लिए सुझाव दिए। इस दौरान प्रस्तावित बदलावों, संस्थाओं की कार्यप्रणाली और नियमों को लागू करने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में फाउंडेशन की ओर से निदेशक साहिल देव, शोध निदेशक अनंत कृष्ण, टीम प्रबंधक मोनालिसा नंदा और परामर्शदाता हर्ष अनमोल शामिल हुए। फाउंडेशन ने अपने शोध के आधार पर सुझाव देकर विधेयक पर संसदीय चर्चा में योगदान दिया।
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