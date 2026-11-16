Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Journalism is refined through struggle: Prof. Rama

संघर्ष से निखरती है पत्रकारिता : प्रो रमा

Mon, 16 Nov 2026 07:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 07:43 PM IST
विज्ञापन
-राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में पॉड कॉस्ट स्टूडियो का उद्घाटन
विज्ञापन


-विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को दिए करियर के सुझाव

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।
दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, नैतिक मूल्यों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की भूमिका पर चर्चा हुई। इस मौके पर संस्थान के पॉडकास्ट स्टूडियो का भी उद्घाटन किया गया। यह पहल विद्यार्थियों को व्यावहारिक मीडिया प्रशिक्षण और डिजिटल मीडिया के नए स्वरूपों से परिचित कराने की दिशा में एक कदम है।


कार्यक्रम में संस्थान की निदेशक एवं हंसराज कॉलेज की प्राचार्या प्रो डॉ रमा ने कहा, दु:ख इंसान को मांजता है और संघर्ष पत्रकारिता को निखारता है। उन्होंने विद्यार्थियों को धैर्य, संवेदनशीलता और नैतिकता के साथ पत्रकारिता करने की सलाह दी। इस दौरान रेडियो से जुड़े विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को एआई का रचनात्मक इस्तेमाल करने और अपनी मौलिकता बनाए रखने की सलाह दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed