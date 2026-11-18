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राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। इसके साथ ही 25 नवंबर से मामले की रोजाना सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और सबूत नष्ट करने समेत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत भी आरोप शामिल करने का आदेश दिया। यह धारा कॉपीराइट के उल्लंघन से संबंधित है। न्यायिक हिरासत में बंद सभी आरोपियों को 21 नवंबर को आरोपों की औपचारिक रूप से पुष्टि के लिए अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। गवाहों की जांच 25 नवंबर से शुरू होगी। अदालत ने मामले की सुनवाई रोजाना करने का फैसला किया है। हालांकि, आदेश के विस्तृत कारण अभी जारी नहीं किए गए हैं। 23 जुलाई, 2026 को ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया यह पहला परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामला है।सीबीआई ने एनटीए के तीन अनुबंधित विषय विशेषज्ञों को नामजद किया :