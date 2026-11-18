नीट यूजी 2026 पेपर लीक : 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश, 25 नवंबर से रोजाना ट्रायल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 05:55 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 05:55 PM IST
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पांच लाख रुपये में खरीदे गए थे रसायन विज्ञान के प्रश्न, मोबाइल से मिले 111 मेल खाते सवाल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। इसके साथ ही 25 नवंबर से मामले की रोजाना सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और सबूत नष्ट करने समेत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत भी आरोप शामिल करने का आदेश दिया। यह धारा कॉपीराइट के उल्लंघन से संबंधित है। न्यायिक हिरासत में बंद सभी आरोपियों को 21 नवंबर को आरोपों की औपचारिक रूप से पुष्टि के लिए अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। गवाहों की जांच 25 नवंबर से शुरू होगी। अदालत ने मामले की सुनवाई रोजाना करने का फैसला किया है। हालांकि, आदेश के विस्तृत कारण अभी जारी नहीं किए गए हैं। 23 जुलाई, 2026 को ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया यह पहला परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामला है।
सीबीआई ने एनटीए के तीन अनुबंधित विषय विशेषज्ञों को नामजद किया : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा नियुक्त तीन विषय विशेषज्ञों पर गोपनीय परीक्षा प्रश्नों को अवैध रूप से हासिल करने और पैसे के बदले निजी बिचौलियों तथा कोचिंग संचालकों को उपलब्ध कराने का आरोप लगाया है। चार्जशीट में नामजद विशेषज्ञों में जीव विज्ञान की मनीषा गुरुनाथ मंधारे, रसायन विज्ञान के प्रल्हाद विठ्ठलराव कुलकर्णी और भौतिक विज्ञान की मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं। सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने एनटीए के साथ अपने काम के दौरान परीक्षा सामग्री तक पहुंच का दुरुपयोग किया। जांचकर्ताओं ने कथित लीक का मुख्य स्रोत कुलकर्णी को बताया है। आरोप है कि एनटीए के गोपनीय अनुभाग में काम करते हुए उन्होंने रसायन विज्ञान के सभी 135 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प कागज की छोटी पर्चियों पर लिख लिए और परिसर से बाहर निकलते समय उन्हें छिपाकर ले गए। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि कुछ आसान प्रश्न उनसे छूट गए थे, जिन्हें उन्होंने होटल लौटने के बाद दोबारा लिखा।
तलाशी न होने का फायदा उठाकर बाहर ले गए प्रश्नपत्र : सीबीआई ने एनटीए परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में कई खामियों की पहचान की है। इनमें गोपनीय अनुभाग में प्रवेश करने या वहां से बाहर निकलने वाले विशेषज्ञों की तलाशी न लिया जाना प्रमुख है। आरोप है कि मंधारे ने परीक्षा के प्रश्नों से संबंधित एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के अध्यायों और पैराग्राफों की पहचान की, जबकि हवलदार ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर लौटने के बाद भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को लिखकर सुरक्षित किया।
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कोचिंग संचालकों ने कथित तौर पर प्रश्नों के लिए भुगतान किया : जांच में महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में सक्रिय कोचिंग संस्थानों तथा बिचौलियों से जुड़े कथित नेटवर्क का पता चला है। महाराष्ट्र के लातूर में रेनुकाई केमिस्ट्री क्लासेस चलाने वाले शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर ने कथित तौर पर करीब पांच लाख रुपये में रसायन विज्ञान के प्रश्न खरीदे। सीबीआई के अनुसार, जांचकर्ताओं ने उनके मोबाइल फोन से 136 हस्तलिखित प्रश्न बरामद किए, जिनमें से 111 एनटीए के मास्टर प्रश्न सेट से मेल खाते थे। एक अन्य आरोपी डॉ. मनोज भागवानराव शिरुरे ने कथित तौर पर लातूर स्थित अपने अस्पताल परिसर के जरिए परीक्षा सामग्री वितरित करने में मदद की। चार्जशीट के मुताबिक, मोटेगांवकर के बेटे समेत कुछ उम्मीदवारों को अस्पताल में प्रश्नों तक पहुंच उपलब्ध कराई गई थी।जांचकर्ताओं ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए परीक्षा सामग्री के कथित प्रसार का भी पता लगाया। जब्त मोबाइल फोन के फॉरेंसिक विश्लेषण में हटाई गई चैट, तस्वीरें और परीक्षा से संबंधित प्रश्नों वाले पीडीएफ दस्तावेज मिले। सीबीआई ने एक अन्य माध्यम का भी पता लगाया, जिसके जरिए बिचौलियों ने कथित तौर पर महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के लिए ठहरने की व्यवस्था की और उन्हें प्रश्नपत्रों के प्रिंटेड सेट उपलब्ध कराए।
चाय विक्रेता पर 4.5 लाख रुपये में पेपर देने का आरोप : सीबीआई की पूरक चार्जशीट में शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी का नाम भी शामिल किया गया है। वह पुणे में एक कोचिंग सेंटर के बाहर ‘मालक चहा’ नाम से चाय की दुकान चलाते थे। जांचकर्ताओं का आरोप है कि सूर्यवंशी ने नीट के दो उम्मीदवारों से संपर्क किया, जो अपनी तैयारी को लेकर चर्चा कर रहे थे, और उन्हें 4.5 लाख रुपये में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। एजेंसी का दावा है कि बाद में उन्होंने आठ अन्य उम्मीदवारों तक लीक हुए प्रश्नपत्र पहुंचाने में भी मदद की। सूर्यवंशी का नाम 14 अक्टूबर को दायर पूरक चार्जशीट में शामिल किया गया था।
360 गवाह और 422 दस्तावेज पेश : सीबीआई ने 14 आरोपियों के खिलाफ दो चार्जशीट दायर की हैं। पहली चार्जशीट 28 जुलाई को दाखिल की गई थी, जिसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें एनटीए से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञ, कोचिंग संस्थानों से जुड़े दो व्यक्ति और कई कथित बिचौलिये शामिल थे। एजेंसी ने आरोपों के समर्थन में 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 भौतिक वस्तुओं का उल्लेख किया है। अब तक किसी सरकारी अधिकारी या एनटीए के पदाधिकारी को आरोपी नहीं बनाया गया है। सीबीआई कथित पेपर लीक के लिए अनुबंधित विषय विशेषज्ञों और साजिश में शामिल निजी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत पर 12 मई को सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद जांच शुरू हुई। पहली गिरफ्तारियां 13 मई को हुईं। जांच का दायरा बाद में महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा तक फैल गया।
पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द हुई थी परीक्षा : नीट-यूजी 2026 में करीब 22 लाख उम्मीदवारों ने 3 मई को परीक्षा दी थी। प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। अब 14 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई 25 नवंबर से गवाहों की गवाही के साथ शुरू होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। इसके साथ ही 25 नवंबर से मामले की रोजाना सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और सबूत नष्ट करने समेत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत भी आरोप शामिल करने का आदेश दिया। यह धारा कॉपीराइट के उल्लंघन से संबंधित है। न्यायिक हिरासत में बंद सभी आरोपियों को 21 नवंबर को आरोपों की औपचारिक रूप से पुष्टि के लिए अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। गवाहों की जांच 25 नवंबर से शुरू होगी। अदालत ने मामले की सुनवाई रोजाना करने का फैसला किया है। हालांकि, आदेश के विस्तृत कारण अभी जारी नहीं किए गए हैं। 23 जुलाई, 2026 को ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया यह पहला परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामला है।
सीबीआई ने एनटीए के तीन अनुबंधित विषय विशेषज्ञों को नामजद किया : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा नियुक्त तीन विषय विशेषज्ञों पर गोपनीय परीक्षा प्रश्नों को अवैध रूप से हासिल करने और पैसे के बदले निजी बिचौलियों तथा कोचिंग संचालकों को उपलब्ध कराने का आरोप लगाया है। चार्जशीट में नामजद विशेषज्ञों में जीव विज्ञान की मनीषा गुरुनाथ मंधारे, रसायन विज्ञान के प्रल्हाद विठ्ठलराव कुलकर्णी और भौतिक विज्ञान की मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं। सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने एनटीए के साथ अपने काम के दौरान परीक्षा सामग्री तक पहुंच का दुरुपयोग किया। जांचकर्ताओं ने कथित लीक का मुख्य स्रोत कुलकर्णी को बताया है। आरोप है कि एनटीए के गोपनीय अनुभाग में काम करते हुए उन्होंने रसायन विज्ञान के सभी 135 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प कागज की छोटी पर्चियों पर लिख लिए और परिसर से बाहर निकलते समय उन्हें छिपाकर ले गए। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि कुछ आसान प्रश्न उनसे छूट गए थे, जिन्हें उन्होंने होटल लौटने के बाद दोबारा लिखा।
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कोचिंग संचालकों ने कथित तौर पर प्रश्नों के लिए भुगतान किया : जांच में महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में सक्रिय कोचिंग संस्थानों तथा बिचौलियों से जुड़े कथित नेटवर्क का पता चला है। महाराष्ट्र के लातूर में रेनुकाई केमिस्ट्री क्लासेस चलाने वाले शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर ने कथित तौर पर करीब पांच लाख रुपये में रसायन विज्ञान के प्रश्न खरीदे। सीबीआई के अनुसार, जांचकर्ताओं ने उनके मोबाइल फोन से 136 हस्तलिखित प्रश्न बरामद किए, जिनमें से 111 एनटीए के मास्टर प्रश्न सेट से मेल खाते थे। एक अन्य आरोपी डॉ. मनोज भागवानराव शिरुरे ने कथित तौर पर लातूर स्थित अपने अस्पताल परिसर के जरिए परीक्षा सामग्री वितरित करने में मदद की। चार्जशीट के मुताबिक, मोटेगांवकर के बेटे समेत कुछ उम्मीदवारों को अस्पताल में प्रश्नों तक पहुंच उपलब्ध कराई गई थी।जांचकर्ताओं ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए परीक्षा सामग्री के कथित प्रसार का भी पता लगाया। जब्त मोबाइल फोन के फॉरेंसिक विश्लेषण में हटाई गई चैट, तस्वीरें और परीक्षा से संबंधित प्रश्नों वाले पीडीएफ दस्तावेज मिले। सीबीआई ने एक अन्य माध्यम का भी पता लगाया, जिसके जरिए बिचौलियों ने कथित तौर पर महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के लिए ठहरने की व्यवस्था की और उन्हें प्रश्नपत्रों के प्रिंटेड सेट उपलब्ध कराए।
चाय विक्रेता पर 4.5 लाख रुपये में पेपर देने का आरोप : सीबीआई की पूरक चार्जशीट में शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी का नाम भी शामिल किया गया है। वह पुणे में एक कोचिंग सेंटर के बाहर ‘मालक चहा’ नाम से चाय की दुकान चलाते थे। जांचकर्ताओं का आरोप है कि सूर्यवंशी ने नीट के दो उम्मीदवारों से संपर्क किया, जो अपनी तैयारी को लेकर चर्चा कर रहे थे, और उन्हें 4.5 लाख रुपये में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। एजेंसी का दावा है कि बाद में उन्होंने आठ अन्य उम्मीदवारों तक लीक हुए प्रश्नपत्र पहुंचाने में भी मदद की। सूर्यवंशी का नाम 14 अक्टूबर को दायर पूरक चार्जशीट में शामिल किया गया था।
360 गवाह और 422 दस्तावेज पेश : सीबीआई ने 14 आरोपियों के खिलाफ दो चार्जशीट दायर की हैं। पहली चार्जशीट 28 जुलाई को दाखिल की गई थी, जिसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें एनटीए से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञ, कोचिंग संस्थानों से जुड़े दो व्यक्ति और कई कथित बिचौलिये शामिल थे। एजेंसी ने आरोपों के समर्थन में 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 भौतिक वस्तुओं का उल्लेख किया है। अब तक किसी सरकारी अधिकारी या एनटीए के पदाधिकारी को आरोपी नहीं बनाया गया है। सीबीआई कथित पेपर लीक के लिए अनुबंधित विषय विशेषज्ञों और साजिश में शामिल निजी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत पर 12 मई को सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद जांच शुरू हुई। पहली गिरफ्तारियां 13 मई को हुईं। जांच का दायरा बाद में महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा तक फैल गया।
पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द हुई थी परीक्षा : नीट-यूजी 2026 में करीब 22 लाख उम्मीदवारों ने 3 मई को परीक्षा दी थी। प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। अब 14 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई 25 नवंबर से गवाहों की गवाही के साथ शुरू होगी।