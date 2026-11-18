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नई दिल्ली। व्यापार मेले के खादी पवेलियन में इस बार प्राकृतिक साबुन और हर्बल उत्पाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। यहां गाय के दूध, कपूर और फिटकरी से बने साबुन सहित कई प्राकृतिक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं।ऐसे ही एक ब्रांड की संस्थापक यशप्रीत कौर ने बताया कि उनके ब्रांड का उद्देश्य रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सौंदर्य एवं देखभाल के उत्पादों को प्राकृतिक सामग्रियों से तैयार करना है। स्टॉल पर हर्बल साबुन, क्लींजिंग बार, देसी घी से बनी लिपस्टिक, हर्बल लिप बाम, मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन और हर्बल काजल उपलब्ध हैं। इसके अलावा फुट सोक और विभिन्न प्रकार के बाथ सॉल्ट भी प्रदर्शित किए गए हैं। यशप्रीत ने बताया कि उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के एमडीटीसी के तहत सौंदर्य उत्पाद बनाने का विशेष प्रशिक्षण लिया है। खादी पवेलियन से उनका जुड़ाव वर्ष 2024 में एक आगंतुक के रूप में शुरू हुआ था।इससे पहले केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत मंडपम के हॉल नंबर छह में एमएसएमई मंत्रालय, केवीआईसी, कॉयर और राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के मंडपों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी मौजूद रहीं। इस वर्ष एमएसएमई पवेलियन की थीम 'एमएसएमई- विकास भी, विरासत भी' रखी गई है।