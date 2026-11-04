Delhi NCR News: राष्ट्रीय पैरा-एथलीट पंकज तिवारी को मिला सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवॉर्ड

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नई दिल्ली। दिल्ली के राष्ट्रीय पैरा-एथलीट पंकज तिवारी को राजस्थान के झालावाड़ में आयोजित समारोह में सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया गया। सामर्थ्य सेवा संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्हें खेल के क्षेत्र में उपलब्धियों और योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। समारोह में जिला कलेक्टर अजय सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, सुप्रीम कोर्ट के काउंसल डॉ. एपी सिंह, डॉ. ओम प्रकाश बेरवा और सागर पवार मौजूद रहे। अतिथियों ने पंकज को सम्मानित कर उनके प्रयासों की सराहना की। इस सम्मान को पैरा-खिलाड़ियों की प्रतिभा और उपलब्धियों को पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया। संवाद

- खेल के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए झालावाड़ में किया गया सम्मानित