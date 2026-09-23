Delhi NCR News: नमो भारत का मॉडल बर्लिन में प्रदर्शित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 06:49 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 06:49 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली की बढ़ती भीड़ और आसपास के शहरों से राजधानी आने-जाने वाले लोगों के लिए नमो भारत को बड़ी क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। बर्लिन में 22 से 25 सितंबर तक चल रहे इनो ट्रांस-2026 में एनसीआरटीसी ने दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का मॉडल प्रदर्शित किया है।
एनसीआरटीसी के मुताबिक, 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर फरवरी 2026 से पूरी तरह चालू है। इससे दिल्ली को गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के इलाकों से तेज कनेक्टिविटी मिली है। अब तक कॉरिडोर पर 4.5 करोड़ से अधिक यात्राएं हो चुकी हैं। हाल ही में एक दिन में 1.68 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया।
बर्लिन में स्टॉल का उद्घाटन एनसीआरटीसी की चेयरपर्सन डी थारा ने किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय रेल लोगों को शहर से बाहर कम खर्च में रहने और रोजगार के लिए राजधानी तक आसानी से पहुंचने का अवसर देती है। इससे दिल्ली में भीड़ कम करने में मदद मिल सकती है। एमडी शलभ गोयल ने कहा कि नमो भारत में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इस मॉडल को बड़े शहरों में सतत विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। संवाद
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एनसीआरटीसी के मुताबिक, 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर फरवरी 2026 से पूरी तरह चालू है। इससे दिल्ली को गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के इलाकों से तेज कनेक्टिविटी मिली है। अब तक कॉरिडोर पर 4.5 करोड़ से अधिक यात्राएं हो चुकी हैं। हाल ही में एक दिन में 1.68 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया।
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बर्लिन में स्टॉल का उद्घाटन एनसीआरटीसी की चेयरपर्सन डी थारा ने किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय रेल लोगों को शहर से बाहर कम खर्च में रहने और रोजगार के लिए राजधानी तक आसानी से पहुंचने का अवसर देती है। इससे दिल्ली में भीड़ कम करने में मदद मिल सकती है। एमडी शलभ गोयल ने कहा कि नमो भारत में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इस मॉडल को बड़े शहरों में सतत विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। संवाद
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