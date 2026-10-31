दिल्ली: लापता महिला राजस्थान के भिवाड़ी से मिली, पुलिस ने परिवार से मिलवाया

दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से एक 26 वर्षीय लापता महिला को ढूंढ निकाला है। महिला को उसके पति और 3.5 साल की बेटी से मिलवाया। मूल रूप से दरभंगा, बिहार की रहने वाली महिला थी और 5 सितंबर से लापता थी। महिला अपने ससुराल से किसी बात पर बहस होने के बाद घर से चली गई थी।

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पुलिस के साथ बातचीत के दौरान महिला ने बताया कि उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ किसी कहासुनी के बाद घर छोड़ा था। उसने इस मामले में किसी तरह की गड़बड़ी या अपराध का आरोप नहीं लगाया। उसके बड़े भाई को भी उसके मिल जाने की सूचना दे दी गई। मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया गया, और पति-पत्नी अपने-अपने परिवारों की जानकारी और सहमति से एक साथ रहने के लिए राजी हो गए।