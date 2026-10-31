दिवाली पर घर जाने वालों के लिए राहत की खबर: आनंद विहार से चलेंगी 1400 बसें, लखनऊ-गोरखपुर रूट पर बढ़ेंगे फेरे

दिवाली और त्योहारी सीजन में अपने घर जाने की तैयारी कर रहे प्रवासियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। इसके तहत पूर्वी दिल्ली के प्रमुख आनंद विहार बस अड्डे से प्रतिदिन करीब 1400 बसों का संचालन किया जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिवहन निगम की योजना के मुताबिक, 5 नवंबर से अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। त्योहारों के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण लखनऊ और गोरखपुर मार्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कानपुर, बरेली और बदायूं जैसे व्यस्त मार्गों पर भी बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। सामान्य दिनों की तुलना में यह संख्या करीब 400 से 500 अधिक होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नई बसें बेड़े में शामिल की गई हैं, जबकि अन्य मार्गों की बसों को अस्थायी रूप से प्रमुख रूटों पर लगाया जाएगा।अधिकारियों को उम्मीद है कि अतिरिक्त बसों के संचालन से यात्रियों को लंबी कतारों और बसों के लिए घंटों इंतजार करने की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। प्रमुख मार्गों पर बसों की उपलब्धता बढ़ने से भीड़ को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।त्योहारी सीजन में बसों का संचालन सुचारु बनाए रखने के लिए परिवहन निगम ने चालक और परिचालकों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की है। इसके तहत 6 नवंबर से 17 नवंबर तक लगातार ड्यूटी करने वाले चालकों और परिचालकों को नियमित वेतन के अतिरिक्त प्रतिदिन 400 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य त्योहारों के दौरान पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि बसों के संचालन में किसी तरह की बाधा न आए। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों की भी तैनाती की जाएगी।दिवाली के दौरान आनंद विहार बस अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी इंद्रपाल के मुताबिक, त्योहार के दिनों में यहां से प्रतिदिन औसतन 60 से 70 हजार यात्री सफर करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। पुलिसकर्मियों के साथ सादे कपड़ों में खुफिया कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। परिवहन निगम का प्रयास है कि यात्रियों को सुरक्षित माहौल में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त बसें उपलब्ध हों और त्योहार के दौरान उनकी यात्रा सुगम बनी रहे।