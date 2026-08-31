विश्वनाथ ट्रैवेल्स की सफाई....मरम्मत के चलते बस में नहीं थे कैमरे

विश्वनाथ ट्रैवल्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों आरोपी कंपनी में दो साल से अधिक समय से काम कर रहे थे। चार अगस्त को बस मरम्मत के लिए सूरजपुर गई थी। दोनों ने शाम करीब पांच बजे बस ली और रात करीब नौ बजे वहां से निकले। कंपनी के अनुसार, बस परी चौक होते हुए एडवांट के रास्ते नोएडा सेक्टर-93 और फिर कश्मीरी गेट की ओर जा रही थी। कंपनी का कहना है कि मरम्मत के दौरान बस के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। चालक और कंडक्टर बस में पेंटिंग का काम कराने के लिए कश्मीरी गेट की ओर आ रहे थे। कंपनी को पुलिस के जरिए घटना की जानकारी मिली। बयान में कहा गया है कि कुलदीप और संदीप ने लड़की को लिफ्ट दी थी और कंपनी मामले की जांच में पुलिस से सहयोग कर रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बस को जब्त कर लिया गया है। अब जांच का फोकस घटना के सटीक घटनाक्रम, बस में मौजूद सुरक्षा उपकरणों की स्थिति, आरोपियों के बयान और फोरेंसिक साक्ष्यों के मिलान पर है।