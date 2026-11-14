Delhi NCR News: मंत्री राव नरबीर सिंह ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं

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पलवल। भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष राव नरबीर सिंह मुख्य अतिथि और जिला प्रभारी नागेंद्र शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में मंत्री राव नरबीर सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया तथा उनकी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सुने। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, हरेंद्र पाल राणा, दिनेश कौशिक, जयराम प्रजापति, नरेंद्र नंबरदार, ईश्वर सिंह, सागर चौहान और आशा भारद्वाज मौजूद रहे। संवाद