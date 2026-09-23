Delhi NCR News: क्यूआर कोड से औषधीय पौधों की कर सकेंगे पहचान

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली सरकार के नजफगढ़ स्थित चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में हर्बल गार्डन में लगे औषधीय पौधों की पहचान और उपयोग की जानकारी अब क्यूआर कोड स्कैन करके ली जा सकेगी। इस सुविधा का शुभारंभ संस्थान में आयोजित 11 वें आयुर्वेद दिवस के मौके पर किया गया। छात्रों ने पोस्टर, योग, लघु फिल्म, क्विज और आयुर्वेदिक आहार निर्माण प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।संस्थान परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी में औषधीय पौधों, आयुर्वेदिक आहार और प्रकृति परीक्षण से जुड़े स्टॉल लगाए गए। संस्थान के निदेशक प्राचार्य प्रो. एमबी गौड़ ने कहा कि इस वर्ष की थीम स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद को घर-घर तक पहुंचाने की जरूरत है।संस्थान के मीडिया प्रभारी डॉ. जयसिंह यादव ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं और प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अतिरिक्त निदेशक शैक्षणिक डॉ. एसएस मिश्रा ने छात्रों को आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरित किया।