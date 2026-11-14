Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Chief Secretary inaugurated the UP Pavilion.

Delhi NCR News: यूपी पवेलियन का मुख्य सचिव ने किया उद्घाटन

Sat, 14 Nov 2026 07:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 07:41 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश पवेलियन का शनिवार को मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास और विरासत की थीम प्रदेश की समृद्ध शिल्प परंपरा को सहेजने और स्थानीय कारोबारियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश इस बार मेले में सहयोगी राज्य के रूप में शामिल हुआ है। मुख्य सचिव ने पवेलियन का दौरा कर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हस्तशिल्पियों, बुनकरों और उद्यमियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) और एक जनपद-एक व्यंजन (ओडीओसी) जैसी पहल से स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है। इससे छोटे कारोबारियों और कारीगरों के लिए रोजगार और कारोबार के नए अवसर भी बनेंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed