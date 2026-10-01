Delhi NCR News: मच्छरों के पनपने पर रोक के लिए एमसीडी का अभियान शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:59 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:59 PM IST
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-ईस्ट जोन में घर-घर पहुंचकर दी जा रही पानी जमा न होने देने और कूलर साफ रखने की सलाह
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए एमसीडी के ईस्ट जोन ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के तहत निगम की टीमें विभिन्न इलाकों में लोगों को मच्छरों के पनपने वाले स्रोत खत्म करने के लिए जागरूक कर रही हैं। घरों की छत, कूलर, गमले और पुराने बर्तनों में पानी जमा न होने देने की सलाह दी जा रही है। लोगों से पानी के बर्तनों की नियमित सफाई और उन्हें ढककर रखने के लिए भी कहा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, मच्छरों के प्रजनन स्थल खत्म करने और नागरिकों की भागीदारी से वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए एमसीडी के ईस्ट जोन ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के तहत निगम की टीमें विभिन्न इलाकों में लोगों को मच्छरों के पनपने वाले स्रोत खत्म करने के लिए जागरूक कर रही हैं। घरों की छत, कूलर, गमले और पुराने बर्तनों में पानी जमा न होने देने की सलाह दी जा रही है। लोगों से पानी के बर्तनों की नियमित सफाई और उन्हें ढककर रखने के लिए भी कहा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, मच्छरों के प्रजनन स्थल खत्म करने और नागरिकों की भागीदारी से वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी।