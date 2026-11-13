Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Mayor inspects Chhath preparations at Vasudev Ghat

Delhi NCR News: वासुदेव घाट पर छठ की तैयारियों का महापौर ने लिया जायजा

Fri, 13 Nov 2026 08:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 08:38 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। छठ महापर्व के मद्देनजर एमसीडी ने घाटों पर तैयारियां तेज कर दी हैं। महापौर प्रवेश वाही ने सिटी एसपी जोन स्थित वासुदेव घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए घाट पर अतिरिक्त टेंट लगाने और सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि घाटों पर साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी और मच्छरों की रोकथाम के लिए दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से इस वर्ष करीब 1400 घाटों पर छठ आयोजन की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed