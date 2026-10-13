बीयर गिरने पर पीट-पीटकर मार डाला: दोस्तों संग पार्टी करने गया था दलजीत, माफी मांगता रहा पर नहीं पसीजा दिल

मेट्रो में सीट को लेकर हुए हिंसक विवाद में एक की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब सराय रोहिल्ला के एक क्लब में एक महिला पर जरा सी बीयर गिरने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि रघुवीर नगर निवासी दलजीत की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। नाइट क्लब के प्रबंधक, उसकी पत्नी और कर्मचारियों पर ये आरोप लगे हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में क्लब प्रबंधक और उसकी पत्नी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में तीन बाउंसर भी शामिल हैं। पिटाई के दौरान युवक माफी मांगता रहा, मगर आरोपियों को बिल्कुल भी रहम नहीं आया।

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