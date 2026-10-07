सीमापुरी हादसा: हादसे के पीछे क्या थी वजह? स्थानीय लोगों ने किया यह दावा; अफसर बोले- जांच से सच आएगा सामने

मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा ने त्वरित कार्रवाई की। दमकल की कई गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं। दिल्ली पुलिस के साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। नागरिक सुरक्षा कर्मियों ने भी बचाव कार्यों में सहयोग किया। सभी एजेंसियां मिलकर मलबे में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास कर रही हैं।



#WATCH | दिल्ली | शाहदरा के DCP राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया, "3:40 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई। यह चार मंजिला इमारत है, जो 25 स्क्वायर यार्ड की है। इसमें अभी तक 7 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है... सभी एजेंसियां मौके पर हैं, एम्बुलेंस, दिल्ली फायर सर्विस का स्टाफ तैनात है। मौके पर MCD के अधिकारी, DM सभी लोग मौजूद हैं... अभी तक कुल 7 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 7, 2026

शाहदरा के पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि 3:40 बजे एक चार मंजिला इमारत ढहने की सूचना मिली। 25 वर्ग गज की इस इमारत से अभी तक सात लोगों को बचाया जा चुका है, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। बचाव अभियान जारी है। मौके पर एम्बुलेंस, दिल्ली फायर सर्विस, एमसीडी अधिकारी और जिलाधिकारी सहित सभी एजेंसियां मौजूद हैं।