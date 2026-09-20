फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Mad scramble for tickets on trains to Bihar ahead of Diwali and Chhath.

Delhi NCR News: दीपावली-छठ से पहले बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की मारामारी

Sun, 20 Sep 2026 05:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 05:17 PM IST
विज्ञापन
- रेलवे ने भारी भीड़ को देखते हुए तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति की क्लोन ट्रेनें चलाने का फैसला किया, 1 से 8 नवंबर तक कई प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दीपावली और छठ पूजा से पहले दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की मांग तेजी से बढ़ गई है। एक से आठ नवंबर के बीच कई प्रमुख ट्रेनों में कंफर्म टिकट उपलब्ध नहीं हैं। कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है, जबकि कुछ श्रेणियों में नो रूम की स्थिति बन गई है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों के साथ क्लोन ट्रेनें चलाने की तैयारी की है।
विज्ञापन

रेलवे के अनुसार, तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति की क्लोन ट्रेनें दिल्ली-पटना के बीच चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें एक से 15 नवंबर तक दिल्ली से पटना और 16 से 25 नवंबर तक पटना से दिल्ली के बीच चलेंगी। तेजस राजधानी की क्लोन ट्रेन में सभी कोच वातानुकूलित होंगे, जबकि संपूर्ण क्रांति की क्लोन ट्रेन में स्लीपर और वातानुकूलित दोनों श्रेणियों के कोच होंगे। क्लोन ट्रेनों का किराया नियमित ट्रेनों से अलग होगा। प्रथम वातानुकूलित श्रेणी का किराया करीब 5,300 से 5,900 रुपये, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी का 3,300 से 3,800 रुपये और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी का करीब 2,300 से 2,700 रुपये हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

दिल्ली-बिहार के बीच रोजाना चलेंगी करीब 50 ट्रेनें
त्योहारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली और बिहार के बीच बड़े स्तर पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की तैयारी की है। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच दिल्ली और बिहार के बीच रोज करीब 50 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा एक अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच दिल्ली समेत देश के प्रमुख शहरों से बिहार के लिए करीब 400 विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी है।
प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग
संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस (12394) में एक से चार नवंबर तक इकॉनमी श्रेणी में नो रूम है। स्लीपर और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में एक से आठ नवंबर तक वेटिंग चल रही है। प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में चार नवंबर को नो रूम है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस (12310) की तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में एक से चार नवंबर तक लंबी वेटिंग है। कुछ तारीखों में वेटिंग 255 तक पहुंच गई है। प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में भी एक से तीन नवंबर तक वेटिंग है और चार नवंबर को नो रूम है।
-बिक्रमशिला एक्सप्रेस (12368) के स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी में भी लंबी वेटिंग है। एक से छह नवंबर के बीच स्लीपर में तत्काल टिकट ही विकल्प बचा है। श्रमजीवी एक्सप्रेस (12392) की सभी श्रेणियों में सीट उपलब्ध नहीं है और कई श्रेणियों में 100 से अधिक की वेटिंग है। मगध एक्सप्रेस (20802) के स्लीपर और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में नो रूम की स्थिति है।


नवंबर में चलेंगी कई विशेष ट्रेनें
त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत देने के लिए एक से 30 नवंबर तक कई विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी है। इनमें चंडीगढ़-पटना, फिरोजपुर कैंट-पटना, आनंद विहार-पाटलिपुत्र, आनंद विहार-जोगबनी, आनंद विहार-मुजफ्फरपुर, दिल्ली-सीतामढ़ी, आनंद विहार-लौकहा बाजार और ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली विशेष ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के इन अतिरिक्त इंतजामों से यात्रियों को नियमित ट्रेनों के अलावा बिहार जाने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed