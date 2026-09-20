Delhi NCR News: दीपावली-छठ से पहले बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की मारामारी

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दीपावली और छठ पूजा से पहले दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की मांग तेजी से बढ़ गई है। एक से आठ नवंबर के बीच कई प्रमुख ट्रेनों में कंफर्म टिकट उपलब्ध नहीं हैं। कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है, जबकि कुछ श्रेणियों में नो रूम की स्थिति बन गई है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों के साथ क्लोन ट्रेनें चलाने की तैयारी की है।रेलवे के अनुसार, तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति की क्लोन ट्रेनें दिल्ली-पटना के बीच चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें एक से 15 नवंबर तक दिल्ली से पटना और 16 से 25 नवंबर तक पटना से दिल्ली के बीच चलेंगी। तेजस राजधानी की क्लोन ट्रेन में सभी कोच वातानुकूलित होंगे, जबकि संपूर्ण क्रांति की क्लोन ट्रेन में स्लीपर और वातानुकूलित दोनों श्रेणियों के कोच होंगे। क्लोन ट्रेनों का किराया नियमित ट्रेनों से अलग होगा। प्रथम वातानुकूलित श्रेणी का किराया करीब 5,300 से 5,900 रुपये, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी का 3,300 से 3,800 रुपये और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी का करीब 2,300 से 2,700 रुपये हो सकता है।दिल्ली-बिहार के बीच रोजाना चलेंगी करीब 50 ट्रेनेंत्योहारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली और बिहार के बीच बड़े स्तर पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की तैयारी की है। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच दिल्ली और बिहार के बीच रोज करीब 50 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा एक अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच दिल्ली समेत देश के प्रमुख शहरों से बिहार के लिए करीब 400 विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी है।प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंगसंपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस (12394) में एक से चार नवंबर तक इकॉनमी श्रेणी में नो रूम है। स्लीपर और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में एक से आठ नवंबर तक वेटिंग चल रही है। प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में चार नवंबर को नो रूम है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस (12310) की तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में एक से चार नवंबर तक लंबी वेटिंग है। कुछ तारीखों में वेटिंग 255 तक पहुंच गई है। प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में भी एक से तीन नवंबर तक वेटिंग है और चार नवंबर को नो रूम है।-बिक्रमशिला एक्सप्रेस (12368) के स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी में भी लंबी वेटिंग है। एक से छह नवंबर के बीच स्लीपर में तत्काल टिकट ही विकल्प बचा है। श्रमजीवी एक्सप्रेस (12392) की सभी श्रेणियों में सीट उपलब्ध नहीं है और कई श्रेणियों में 100 से अधिक की वेटिंग है। मगध एक्सप्रेस (20802) के स्लीपर और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में नो रूम की स्थिति है।नवंबर में चलेंगी कई विशेष ट्रेनेंत्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत देने के लिए एक से 30 नवंबर तक कई विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी है। इनमें चंडीगढ़-पटना, फिरोजपुर कैंट-पटना, आनंद विहार-पाटलिपुत्र, आनंद विहार-जोगबनी, आनंद विहार-मुजफ्फरपुर, दिल्ली-सीतामढ़ी, आनंद विहार-लौकहा बाजार और ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली विशेष ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के इन अतिरिक्त इंतजामों से यात्रियों को नियमित ट्रेनों के अलावा बिहार जाने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे।