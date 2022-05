{"_id":"6270c39cfb4720085f609f67","slug":"loudspeaker-row-delhi-bjp-president-says-noise-pollution-in-delhi-reach-its-extreme-we-wrote-cm-kejriwal-yesterday","type":"story","status":"publish","title_hn":"लाउडस्पीकर: आदेश गुप्ता बोले- दिल्ली में चरम पर पहुंचा ध्वनि प्रदूषण, कल हमने लिखी सीएम केजरीवाल को चिट्ठी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 03 May 2022 11:34 AM IST