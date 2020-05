Delhi-NCR Live: गाजीपुर के पास दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर पर तीसरे दिन लगा भारी जाम

सार दिल्ली-एनसीआर में लॉकडाउन के बाद भी लगातार कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां बुधवार की रिपोर्ट में दिल्ली में कोरोना के 792 संक्रमित सामने आए, वहीं गाजियाबाद में 10 और गुरुग्राम में 20 नए मामले सामने आए जो बेहद चिंता का विषय है। गाजियाबाद में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण जिला प्रशासन ने दिल्ली से सटी सीमा सील कर दी है, जिसके चलते आज लगातार तीसरे भी जाम लगा हुआ है। वहीं नोएडा-दिल्ली सीमा पर भी ऐसी सख्ती के चलते रास्ते जाम हैं। यहां पढ़ें दिनभर के अपडेट्स...

Traffic congestion at Delhi-Ghaziabad border near Ghazipur, after Ghaziabad sealed the border with Delhi, due to rise in #coronavirus cases. pic.twitter.com/EjqedhLJO7