Delhi NCR News: यूसीएमएस और जीटीबी अस्पताल में टीका-निवारक बीमारियों की निगरानी पर व्याख्यान

पूर्वी दिल्ली स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (यूसीएमएस) और जीटीबी अस्पताल में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से टीका-निवारक बीमारियों की निगरानी को लेकर एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संस्थान के बहुविषयक अंतर-विभागीय शैक्षिक गतिविधियों (आइडियास) के तहत आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पोलियो से जुड़े तीव्र शिथिल पक्षाघात, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस और खसरा-रूबेला जैसी बीमारियों की निगरानी पर विशेष जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने इन बीमारियों की पहचान, मामलों की परिभाषा, जांच की प्रक्रिया और नमूने एकत्र करने के सही तरीकों के बारे में बताया।इस अवसर पर डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय टीम के प्रमुख डॉ. पुनीत मिश्रा और निगरानी चिकित्सा अधिकारी डॉ. नूपुर गर्ग ने व्याख्यान दिए। उन्होंने बीमारियों की निगरानी से जुड़ी नई जानकारियां साझा कीं और समय पर मामलों की पहचान तथा सही जांच के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को टीका-निवारक बीमारियों की बेहतर पहचान, जांच और निगरानी के तरीकों से अवगत कराना था।