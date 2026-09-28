Delhi NCR News: दो बार संक्रमण के बाद लगाया लीडलेस पेसमेकर

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69 वर्षीय महिला का सफल इलाज, दो दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टीअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। पटपड़गंज स्थित एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने 69 वर्षीय महिला का सफल इलाज कर उन्हें नया लीडलेस पेसमेकर लगाया। महिला को दो बार सामान्य पेसमेकर लगाने के बाद भी संक्रमण हो गया था। इसके बाद डॉक्टरों ने लीडलेस पेसमेकर लगाने का फैसला किया।बिहार निवासी सीतापति देवी को करीब छह महीने पहले दिल की धड़कन में गंभीर समस्या का पता चला था। मार्च में उनके सीने के बायीं तरफ पेसमेकर लगाया गया, लेकिन संक्रमण होने के कारण उसे निकालना पड़ा। जुलाई में दूसरी बार सीने के दायीं तरफ पेसमेकर लगाया गया। इस बार भी संक्रमण हो गया और घाव में पस बनने के साथ लगातार पानी निकलने लगा। इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया।जांच में महिला को चक्कर, बुखार, बेचैनी और दर्द की शिकायत मिली। कार्डियोलॉजी विभाग की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. चयन वर्मानी ने बताया कि बार-बार संक्रमण के कारण सामान्य पेसमेकर लगाना मुश्किल था। लीडलेस पेसमेकर पैर की नस के रास्ते सीधे दिल में लगाया जाता है। इसमें सीने में जेब बनाने या तार लगाने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टरों के मुताबिक, प्रक्रिया सफल रही और महिला की हालत में सुधार के बाद दो दिन में उन्हें छुट्टी दे दी गई।