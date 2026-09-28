Delhi NCR News: इतिहास को आम लोगों की नजर से देखता नाटक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:36 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:36 PM IST
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नई दिल्ली। ओपी जिंदल सभागार में 26 और 27 सितंबर को राजत कपूर के निर्देशन में नाटक द थिंग विद फेदर्स का मंचन हुआ। आद्यम थिएटर की ओर से प्रस्तुत इस नाटक ने इतिहास के उथल-पुथल भरे दौर को युद्ध और राजनीति के बजाय आम लोगों की नजर से देखा। कहानी 20वीं सदी के शुरुआती दशकों की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ती है। असाधारण परिस्थितियों के बीच साधारण लोग किस तरह अपने रिश्तों, दुख और उम्मीद को बचाए रखते हैं, यही इसकी केंद्रीय संवेदना है।
रबिया कपूर और चंद्रचूड़ राय के साथ लिखे इस नाटक में पक्षियों को भी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। वे घटनाओं के मूक गवाह बनकर इंसानी बदलाव और बीते समय को देखते हैं। मंच पर विनय पाठक, मंत्रा, नील भूपालम, भाव्या रामपाल, वारिस अहमद जैदी, चंद्रचूड़ राय, अमित पुरोहित, राधिका मेहरोत्रा, विधुशी चड्ढा, भाग्यश्री तारके और आरशा मुखर्जी ने अभिनय किया। इशा अहलूवालिया की वेशभूषा, विक्रांत ठाकुर की प्रकाश परिकल्पना, आदित्य नारायण का संगीत और मीना अग्रवाल की मंच परिकल्पना ने कहानी के माहौल को आकार दिया। संवाद
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रबिया कपूर और चंद्रचूड़ राय के साथ लिखे इस नाटक में पक्षियों को भी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। वे घटनाओं के मूक गवाह बनकर इंसानी बदलाव और बीते समय को देखते हैं। मंच पर विनय पाठक, मंत्रा, नील भूपालम, भाव्या रामपाल, वारिस अहमद जैदी, चंद्रचूड़ राय, अमित पुरोहित, राधिका मेहरोत्रा, विधुशी चड्ढा, भाग्यश्री तारके और आरशा मुखर्जी ने अभिनय किया। इशा अहलूवालिया की वेशभूषा, विक्रांत ठाकुर की प्रकाश परिकल्पना, आदित्य नारायण का संगीत और मीना अग्रवाल की मंच परिकल्पना ने कहानी के माहौल को आकार दिया। संवाद
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