Delhi NCR News: नरेला थाने में लक्ष्य पब्लिक लाइब्रेरी शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:36 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:36 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना परिसर में दिल्ली पुलिस की ‘लक्ष्य’ पब्लिक लाइब्रेरी शुरू की गई। उद्घाटन विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने किया। इसका उद्देश्य छात्रों और युवाओं को पढ़ाई व आत्मविकास के लिए बेहतर माहौल देना है। कार्यक्रम में आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के साथ जनसंवाद भी हुआ। लोगों ने क्षेत्र की समस्याएं रखीं, जिनके समाधान का अधिकारियों ने आश्वासन दिया। संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बेहतर कार्य करने वाली पुलिस टीमों को प्रशंसा पत्र दिए गए। संवाद
विज्ञापन