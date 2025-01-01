Delhi NCR News: 33.24 लाख की लाइब्रेरी के निर्माण में मानकों के उल्लंघन की शिकायत, डीसी ने सौंपी जांच

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हथीन।पेड़ काटने और मंजूरियों की जांच की मांगशिकायतकर्ताओं ने विद्यालय परिसर में पुराने कमरों को तोड़ने और लाइब्रेरी निर्माण के लिए संबंधित मंजूरियों की भी जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि परिसर में हरे पेड़ काटने से पहले वन विभाग से अनुमति नहीं ली गई। उन्होंने निर्माण कार्य का स्वतंत्र स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने और जांच पूरी होने तक निर्माण व भुगतान रोकने की मांग भी की है।लाइब्रेरी विद्यार्थियों और आमजन के उपयोग के लिए बन रही है। निर्माण में गुणवत्ता से समझौता होने का आरोप है, इसलिए इसकी जांच जरूरी है।गजराज आर्य, स्थानीय निवासीभवन की फुटिंग, कॉलम, टाई बीम और निर्माण सामग्री को लेकर शिकायत की गई है। निर्माण की गुणवत्ता और संरचनात्मक सुरक्षा की जांच होनी चाहिए।रविन कुमार, पूर्व पार्षद- जिला उपायुक्त ने जांच सौंपी है। मौके से निर्माण सामग्री के सैंपल लेकर लैब भेज दिए गए हैं। नगरपालिका से टेंडर और ड्राइंग की कॉपी मांगी गई है। जांच रिपोर्ट डीसी को सौंपी जाएगीविपिन व्यास, एसडीओ, पीडब्ल्यूडीलाइब्रेरी निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत मिली है। इसकी जांच लोक निर्माण विभाग के एसडीओ विपिन व्यास को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर, जिला उपायुक्त पलवल