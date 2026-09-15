Delhi NCR News: करणी सेना का सम्मेलन स्थगित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 09:05 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 09:05 PM IST
विज्ञापन
रबूपुरा (संवाद)। मिर्जापुर गांव स्थित फार्म हाउस में प्रस्तावित श्रीराजपूत करणी सेना का सम्मेलन पुलिस प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण स्थगित कर दिया गया। जिले में धारा 163 लागू होने के चलते आयोजकों ने कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी। प्रदेश अध्यक्ष धीरज सिंह ने बताया कि दूर-दराज से पहुंचे लोगों ने अनुमति लेने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। इसके बाद कार्यकर्ता अलग स्थान पर एकत्र हुए और अगली रणनीति बनाई। उन्होंने यूजीसी के नए कानून का विरोध करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
विज्ञापन