कन्या पूजन मतलब बेटियों के प्रति जिम्मेदारी का भाव: मुख्यमंत्री

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अमर उजाला ब्यूरोमुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कन्या पूजन केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि बेटियों के प्रति सम्मान, संवेदना और जिम्मेदारी का भाव अपनाने का अवसर है। इसकी सार्थकता तभी है, जब हर बेटी को परिवार और समाज में सम्मान मिले, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और वह आत्मविश्वास के साथ अपना भविष्य बना सके। महानवमी पर सोमवार को मुख्यमंत्री ने सपरिवार कन्या पूजन किया और बेटियों के उज्ज्वल भविष्य व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराया।मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों का सम्मान, उनकी शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण ही समाज की सच्ची प्रगति का आधार है। दिल्ली सरकार लखपति बिटिया योजना के माध्यम से बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उन्हें दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में काम कर रही है। इसका उद्देश्य बालिकाओं को आत्मनिर्भर भविष्य के लिए तैयार करना और उनकी आगे की पढ़ाई की राह आसान बनाना है।मुख्यमंत्री ने कहा, विद्या वाहिनी योजना के तहत पात्र छात्राओं को साइकिलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे स्कूल आने-जाने में सुविधा मिलेगी और पढ़ाई जारी रखने में मदद होगी। आर्थिक परिस्थितियां या आवागमन की कठिनाइयां किसी बेटी की शिक्षा में बाधा नहीं बननी चाहिए। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य बेटियों को आगे बढ़ने के अधिक अवसर देना है।