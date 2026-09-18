Delhi NCR News: जॉय इंडिया प्रो क्लासिक 3 दिसंबर को

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ओवरऑल चैंपियनशिप में सीनियर बॉडीबिल्डिंग को एक लाख, सीनियर मेंस फिजिक को 51 हजार और सीनियर क्लासिक बॉडीबिल्डिंग को 21 हजार रुपये मिलेंगे। जूनियर बॉडीबिल्डिंग ओवरऑल को 31 हजार तथा जूनियर मेंस फिजिक और जूनियर क्लासिक बॉडीबिल्डिंग को 21-21 हजार रुपये दिए जाएंगे। नेचुरल वर्ग के ओवरऑल विजेताओं को बड़ी ट्रॉफी मिलेगी।सीनियर वर्गों में पहले स्थान पर सात हजार, दूसरे पर पांच, तीसरे पर तीन, चौथे पर दो और पांचवें पर एक हजार रुपये मिलेंगे। शीर्ष 10 फाइनलिस्टों को 2000 रुपये मूल्य के सप्लीमेंट दिए जाएंगे। इसी तरह अन्य को भी इनाम दिए जाएंगे। संवाद