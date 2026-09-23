Delhi NCR News: जेएनयू शिक्षक संघ ने आईक्यूएसी निदेशक के खिलाफ सीवीसी में की शिकायत

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-अपार ग्रेडिंग में मनमानी और पदोन्नति रोकने का भी जेएनयू शिक्षक संघ ने लगाया आरोपअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) शिक्षक संघ ने कुलपति प्रो. शांतिश्री डी. पंडित और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के निदेशक प्रो. पीआर कुमारस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ ने कई गंभीर आरोप लगाए है। शिक्षक संघ ने दावा किया है कि कुमारस्वामी के खिलाफ नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठने के बावजूद उन्हें आईक्यूएसी निदेशक पद से नहीं हटाया जा रहा है।जेएनयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष सैयद अख्तर हुसैन और सचिव अविनाश कुमार के अनुसार आईक्यूएसी निदेशक का कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म होने जा रहा है। इसके बाद भी उन्हें कुलगुरु कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में बनाए रखने की तैयारी की जा रही है। शिक्षक संघ ने नियुक्ति में अनियमितताओं के संबंध में निदेशक के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें निदेशक को पद से तत्काल हटाने की मांग की गई है।शिक्षक संघ ने निदेशक पर ऑनलाइन अपार व्यवस्था में भी यूजीसी के 2018 नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दावा है कि कुछ विभागाध्यक्ष निर्धारित मानकों के बावजूद शिक्षकों को कम ग्रेड दे रहे हैं। संघ के अनुसार आईक्यूएसी को केवल रिकॉर्ड रखने की भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन वह शिक्षकों की ग्रेडिंग में हस्तक्षेप कर रहा है। इसके अलावा जेएनयू शिक्षक संघ ने ने पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए मनमानी शर्तें लगाने का आरोप लगाया है। संघ ने कहा कि अपार और शोध पर्यवेक्षण से जुड़ी अतिरिक्त शर्तों के जरिए कैस पदोन्नति प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है।