फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Jamia students learn tricks to avoid cyber fraud

Delhi NCR News: जामिया छात्रों ने सीखे साइबर ठगी से बचने के गुर

Tue, 06 Oct 2026 07:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:07 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साइबर क्लब ने छात्रों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें दिल्ली पुलिस ने एआई के दौर में साइबर ठगी और डीपफेक से बचने के तरीके बताए।
विज्ञापन

संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय कुमार ने बताया कि साइबर अपराधी हर वर्ग को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने छात्रों को ओटीपी, निजी जानकारी साझा न करने और अनजान वीडियो कॉल से बचने की सलाह दी। फर्जी नौकरी के प्रस्तावों से सतर्क रहने को कहा। एसीपी मनोज कुमार ने मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट रखने और ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करने का सुझाव दिया। जामिया कुलपति प्रो. मजहर आसिफ ने छात्रों से तकनीक का सावधानी से इस्तेमाल करने की अपील की। डीन प्रो. नीलोफर अफजल ने कहा, क्लिक करने से पहले रुकें, भरोसा करने से पहले पुष्टि करें और गलत होने पर आवाज उठाएं। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed