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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   IPU Nursing: Applications for vacant seats open until October 27

आईपीयू नर्सिंग: खाली सीटों पर 27 अक्तूबर तक आवेदन

Fri, 23 Oct 2026 06:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:05 PM IST
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नई दिल्ली। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आईपीयू) ने नर्सिंग प्रोग्राम की खाली सीटों पर दाखिले के लिए स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग शुरू की है। नीट यूजी 2026 पास छात्राएं 27 अक्तूबर तक आवेदन कर सकती हैं।
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आवेदन के साथ दस्तावेज अपलोड करने और कॉलेजों के विकल्प भरने की अंतिम तिथि भी 27 अक्तूबर है। पहले आवेदन शुल्क जमा कर चुकी छात्राओं को 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। नए आवेदकों के लिए कुल शुल्क 3,000 रुपये है, जो 27 अक्तूबर तक जमा करना होगा। स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग का परिणाम 27 अक्तूबर को घोषित होगा। सीट आवंटन के बाद 29 अक्तूबर तक 60,000 रुपये पार्ट अकादमिक फीस जमा करनी होगी। आवंटित कॉलेज में 30 अक्तूबर तक रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। ब्यूरो
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