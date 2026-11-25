Delhi NCR News: वेनिस आर्ट बिएनाले में भारत के पेवेलियन को मिला विजिटर्स लायन पुरस्कार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 08:11 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 08:11 PM IST
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नई दिल्ली। 61वीं अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी (वेनिस आर्ट बिएनाले 2026) में इंडिया पवेलियन को 'सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पवेलियन' श्रेणी में 'विजिटर्स लायन' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार दर्शकों के सीधे मतदान पर आधारित यह सम्मान पवेलियन की प्रस्तुति 'जियोग्राफीज ऑफ डिस्टेंस: रिमेंबरिंग होम' को छह महीने चले आयोजन के समापन पर बुधवार को मिला। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एनजीएमए और आईजीएनसीए द्वारा आयोजित तथा अमीन जाफर के संचालन में तैयार इस पवेलियन में पांच भारतीय कलाकारों की रचनाएं प्रदर्शित हुईं। इनमें स्मृति, प्रवासन, पर्यावरण और लद्दाख से तमिलनाडु तक की विविध सांस्कृतिक पहचान को दर्शाया गया।
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