फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   India-Afghanistan T20 cricket match today; traffic diversions in place.

Delhi NCR News: भारत-अफगानिस्तान टी-20 क्रिकेट मैच आज, रूट डायवर्जन रहेगा

Sat, 12 Sep 2026 07:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 07:22 PM IST
विज्ञापन
बहादुर शाह जफर मार्ग, डीडीयू मार्ग, मीरदर्द चौक और जेएलएन मार्ग नहीं आ-जा सकेंगे
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को होने वाले भारत-अफगानिस्तान टी-20 मैच के चलते रूट डायवर्ट रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। बहादुर शाह जफर मार्ग, डीडीयू मार्ग, मीरदर्द चौक और जेएलएन मार्ग पर आवाजाही पर रोक रहेगी। वहीं, इन मार्गों के कुछ हिस्सों में मालवाहक वाहनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। दर्शकों को गेट नंबर 1 से 8 के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग से प्रवेश दिया जाएगा। गेट नंबर 10 से 15 के लिए जेएलएन मार्ग और गेट नंबर 16 से 18 के लिए पेट्रोल पंप के पास बहादुर शाह जफर मार्ग से दर्शक स्टेडियम जा सकेंगे।

ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। वाहनों की पार्किंग माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड पर होगी। स्टेडियम के आसपास सामान्य पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। बिना वैध पार्किंग लेबल के वाहन निर्धारित क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे। कैब से आने वाले दर्शकों के लिए गेट नंबर-2, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और राजघाट चौक पर पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ की व्यवस्था की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed