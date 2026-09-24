{"_id":"6ab51b6d327c6e166100cbdd","slug":"iit-delhi-has-developed-the-countrys-first-indigenous-micro-gpu-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-156333-2026-09-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: आईआईटी दिल्ली ने बनाया देश का पहला स्वदेशी माइक्रो जीपीयू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Delhi NCR News: आईआईटी दिल्ली ने बनाया देश का पहला स्वदेशी माइक्रो जीपीयू

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Thu, 24 Sep 2026 06:15 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 06:15 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

