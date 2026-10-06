Delhi NCR News: जेएनयू में 17 छात्रों की भूख हड़ताल जारी

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नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में तीन पदाधिकारियों सहित 17 छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र संघ ने प्रशासन पर हड़ताल पर बैठे अपने पदाधिकारियों की स्वास्थ्य जांच न करने का आरोप लगाया है।छात्र शनिवार रात से सीपीओ मैनुअल रद्द करने, पदाधिकारियों का निष्कासन वापस लेने, परिसर की आधारभूत संरचना सुधारने, जीकैश बहाल करने और आईक्यूएसी भर्ती गड़बड़ी की स्वतंत्र जांच समेत कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। छात्र संघ का कहना है कि अध्यक्ष अदिति, उपाध्यक्ष के. गोपिका और महासचिव सुनील यादव की नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं हो रही है। प्रशासन उनके निष्कासन और जमानत शर्तों के उल्लंघन का हवाला दे रहा है। हालांकि, अन्य 14 छात्रों की चिकित्सीय जांच की गई है। छात्र संघ ने डॉक्टरों और मेडिकल पेशेवरों से हड़ताली पदाधिकारियों को चिकित्सा सहायता देने की अपील की है। ब्यूरो