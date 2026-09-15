फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Hostels for 10,000 students to be built in Delhi: Rekha Gupta

दिल्ली में 10 हजार विद्यार्थियों के लिए बनेंगे हॉस्टल : रेखा गुप्ता

Tue, 15 Sep 2026 09:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 09:17 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में 10 हजार विद्यार्थियों के लिए नए हॉस्टल का निर्माण करेगी। इनका निर्माण विभिन्न विभागों के माध्यम से होगा और जरूरत पड़ने पर जमीन लेकर भी हॉस्टल बनाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य छात्र-छात्राओं दोनों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती आवास उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के अलावा किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को हॉस्टल सुविधा देने पर काम होगा। जिन कॉलेजों में हॉस्टल के लिए जगह है, उनका सर्वे कर निर्माण तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉस्टल पीपीपी मॉडल पर भी बनेंगे, ताकि निर्माण में तेजी आए और रखरखाव बेहतर हो।
विज्ञापन


मुख्यमंत्री ने बताया कि अंबेडकर विश्वविद्यालय धीरपुर, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, इंदिरा गांधी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों में हॉस्टल निर्माण जारी या प्रस्तावित है। स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभागों को भी इसमें जोड़ा गया है। नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


छात्रावास एवं सुरक्षा पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की पहली बैठक

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्र आवास एवं सुरक्षा पर उपराज्यपाल द्वारा गठित 20 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। समिति 60 दिन में अंतिम सिफारिशें देगी।


समिति में मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, एमसीडी आयुक्त, एनडीएमसी अध्यक्ष, डीडीए उपाध्यक्ष, विभिन्न विभागों के सचिव, मुख्य अग्निशमन अधिकारी और डीयू, आईपी, अंबेडकर, एनएसयूटी, डीटीयू के कुलपति शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed