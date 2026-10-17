लहरा दो तिरंगा : निषेधाज्ञा के उल्लंघन में 150 लोग हिरासत में

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के लहरा दो तिरंगा प्रदर्शन से पहले कनॉट प्लेस में निषेधाज्ञा के उल्लंघन के संबंध में कई प्राथमिकी दर्ज की हैं। वहीं, करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक, बार-बार अपील करने के बावजूद कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में लोगों की भीड़ जमा हुई, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद शुक्रवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सीजेपी के सैकड़ों समर्थकों और छात्र कार्यकर्ताओं ने कनॉट प्लेस के विभिन्न हिस्सों में अचानक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।नेहा बोरा तड़के रिहाऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा को शनिवार तड़के रिहा कर दिया गया। उन्हें ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च में शामिल होने के लिए कनॉट प्लेस जाते समय शुक्रवार को मंडी हाउस से हिरासत में लिया गया था। वहीं, दिपके को झंडेवालान से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बोरा को रिहा किया गया। रिहाई के बाद बोरा ने हिरासत की कार्रवाई को गैर-कानूनी बताते हुए दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की आलोचना की।बोरा ने कहा-गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में क्यों ले रही पुलिसबोरा ने कहा कि उन्हें मंडी हाउस से हिरासत में लेकर सुबह पांच बजे तक थाने में रखा गया। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस उन्हें गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में क्यों ले रही है। उनके मुताबिक, इस आंदोलन ने ऐसी कार्रवाइयों को उजागर किया है। आइसा ने आरोप लगाया कि बोरा को आरके पुरम थाने ले जाने से पहले करीब पांच घंटे तक दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर घुमाया गया। संगठन के अनुसार, वकील आधी रात के आसपास थाने पहुंचे, लेकिन उन्हें बोरा से मिलने नहीं दिया गया।सुरक्षा के कड़े इंतजामपुलिस के मुताबिक, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात सुचारु रखने के लिए करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है। पार्क के भीतर त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) के जवान तैनात हैं। इसके अलावा, इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है।