{"_id":"628bfb577763896dfe4a90a2","slug":"higher-education-now-have-a-qualification-framework-based-on-learning-outcomes-ugc-first-meeting-with-states-and-universities-tomorrow","type":"story","status":"publish","title_hn":"UGC: उच्च शिक्षा में अब होगा लर्निंग आउटकम पर आधारित एक क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, राज्यों और विश्वविद्यालयों के साथ पहली बैठक कल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीमा शर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 24 May 2022 02:53 AM IST