विज्ञापन

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। यमुना विहार स्थित भगत सिंह पार्क में लोग सुकून के कुछ पल बिताने और बच्चों को खेलने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन पार्क की बदहाल हालत ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। पार्क में जहां लोगों के बैठने और बच्चों के खेलने की जगह होनी चाहिए, वहां कूड़े और सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ है। वहीं, बैठने के लिए लगाई गई सीटें भी टूटी पड़ी हैं। ऐसे में पार्क में आने वाले लोगों को न तो ठीक से बैठने की जगह मिल रही है और न ही साफ-सुथरा माहौल।पार्क में टहलने आने वाले लोगों का कहना है कि लंबे समय से सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। जगह-जगह जमा सूखे पत्तों और कूड़े के कारण कीट-पतंगों का डर बना रहता है। लोगों को चिंता रहती है कि बच्चे पार्क में खेलते समय कहीं गंदगी या कीट-पतंगों की चपेट में न आ जाएँ। यही वजह है कि अब शाम के समय पार्क में घूमने आने से भी लोग कतराने लगे हैं।वर्जन-यहां अब खेलने के लिए कोई जगह समतल नहीं बची है जहां तहां गड्ढे है खेलते कूदते समय अक्सर चोटिल होने की गुंजाइश बनी रहती हैं- आर्यन सक्सेनापार्क में चारो तरफ गंदगी पड़ी रहती है। पेड़ों की जड़ों के चारों ओर पॉलीथिन में भरा कचरा पड़ा रहता है। इसी वजह से लोग भी कम आने लगे हैं।- सतीश सिंह