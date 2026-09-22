Delhi NCR News: गुरुकुलम फाउंडेशन का वार्षिक समारोह संपन्न
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:40 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:40 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली तमिल संगम के आरके पुरम स्थित तिरुवल्लुवर कलई अरंगम में गुरुकुलम फाउंडेशन का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां दीं।
समारोह में समाज के लिए निस्वार्थ भाव से योगदान देने वाले विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। इनमें कामाक्षी मंदिर से जुड़े पोल्लाची गणेशन, सुनीये के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एस रामकृष्णन, आंध्र सांस्कृतिक और कल्याण सोसाइटी केवी सत्य प्रसाद और आरके पुरम की राधा कल्याण समिति के संयोजक वीएम सुंदरम शामिल रहे।
दिल्ली तमिल संगम के पदाधिकारियों को विशेष सम्मान दिया गया। इनमें अध्यक्ष शिवबालमुरुगन, उपाध्यक्ष सेल्वराज महेंद्रन और महासचिव सत्य अशोकन शामिल रहे। संवाद
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समारोह में समाज के लिए निस्वार्थ भाव से योगदान देने वाले विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। इनमें कामाक्षी मंदिर से जुड़े पोल्लाची गणेशन, सुनीये के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एस रामकृष्णन, आंध्र सांस्कृतिक और कल्याण सोसाइटी केवी सत्य प्रसाद और आरके पुरम की राधा कल्याण समिति के संयोजक वीएम सुंदरम शामिल रहे।
विज्ञापन
दिल्ली तमिल संगम के पदाधिकारियों को विशेष सम्मान दिया गया। इनमें अध्यक्ष शिवबालमुरुगन, उपाध्यक्ष सेल्वराज महेंद्रन और महासचिव सत्य अशोकन शामिल रहे। संवाद
विज्ञापन