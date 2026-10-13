Gurugram News: युवकों ने रास्ता रोककर की मारपीट

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डीएलएफ फेज-3 निवासी अमित ने बताया कि अयूब सहित कई युवकों ने उसका रास्ता रोका था। उन्होंने गाली-गलौज की और मारपीट कर उसे घायल कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। घटनास्थल के आसपास के साक्ष्यों और तकनीकी जानकारियों को खंगाला जा रहा है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो डीएलएफ फेज-3 निवासी अमित ने बताया कि अयूब सहित कई युवकों ने उसका रास्ता रोका था। उन्होंने गाली-गलौज की और मारपीट कर उसे घायल कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। घटनास्थल के आसपास के साक्ष्यों और तकनीकी जानकारियों को खंगाला जा रहा है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो

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गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-3 थाना क्षेत्र में दो दिन पहले अमित नामक व्यक्ति का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की गई। आरोपियों ने अमित को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 12 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज की है।