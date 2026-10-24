सरकारी डिजिटल पोर्टलों से जुड़ें युवा : डीसी

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गुरुग्राम। डीसी उत्तम सिंह ने युवाओं से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए डिजिटल पोर्टल से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन पोर्टल के माध्यम से युवा सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे वे देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे। डीसी ने बताया कि अब सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए पारंपरिक माध्यमों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। ब्यूरो