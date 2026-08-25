फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Youth murdered by a blow from a sharp object; injury marks found on the head, forehead, and below the neck.

Gurugram News: नुकीली वस्तु से वार करके युवक की हत्या, सिर, माथे व गले के नीचे मिले चोट के निशान

Tue, 25 Aug 2026 07:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:12 PM IST
विज्ञापन
Youth murdered by a blow from a sharp object; injury marks found on the head, forehead, and below the neck.
ओल्ड दिल्ली रोड पर लहूलुहान हालत में मिला शव, परिवार वालों ने दो युवकों पर लगाए हत्या के आरोप
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। उद्योग विहार थाना क्षेत्र में ओल्ड दिल्ली रोड पर पार्क अस्पताल के पास 24 अगस्त ही सुबह एक युवक लहूलुहान हालत में मिला। जांच में सामने आया कि नुकीली वस्तु से वार कर युवक की हत्या की गई है और उसके सिर, माथे व गले के नीचे चोट के निशान मिले। सूचना मिलने पर उद्योग विहार थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और एफएसएल, सीन ऑफ क्राइम व फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों की टीम से निरीक्षण कराया। मृतक युवक के परिवार वालों ने दो नामजदों सहित अन्य युवकों हत्या करने आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है।
मृत युवक की पहचान गुरुग्राम के डूंडाहेड़ा गांव निवासी हरिजीत कुमार (33) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार युवक (मृतक) नशा करने का आदी था और कोई काम या नौकरी नहीं करता था। परिवार वालों ने कई बार युवक की नशे की लत छुड़वाने के लिए दिल्ली स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। बताया जा रहा है कि करीब छह माह पहले ही वह नशा मुक्ति केंद्र से इलाज कराकर वापस घर आया था। कुछ ही दिनों बाद फिर से नशा करने लगा था।
विज्ञापन

परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि 23 अगस्त की शाम तक हरिजीत कुमार घर पर ही था। इसके बाद उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मृत युवक के परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं कि 23 अगस्त की शाम को वह अपने दोस्तों हरकेश, मोनू नेपाली व अन्य के साथ कहीं चला गया था। इसके बाद उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 24 अगस्त की सुबह हरिजीत कुमार ओल्ड दिल्ली रोड स्थित पार्क अस्पताल के पास लहूलुहान हालत मृत अवस्था में पड़ा था। राहगीरों ने इसके बारे में सुबह करीब 4 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। जिसके बाद उद्योग विहार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उसके परिवार वालों ने दोस्तों पर ही हत्या करके शव फेंकने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके बीच नशा करने को लेकर झगड़ा होता रहता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

----------------------
मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। परिवार वालों ने जिन लोगों के नाम प्राथमिकी में दर्ज कराए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही युवकों को गिरफ्तार करके पूछताछ व आगामी कार्रवाई की जाएगी। मामले में कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। - राममेहर, जांच अधिकारी, उद्योग विहार थाना
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें