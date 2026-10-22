फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Youth dies after being hit by an unidentified vehicle on KGP

Gurugram News: केजीपी पर अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

Thu, 22 Oct 2026 07:24 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:24 PM IST
विज्ञापन
Youth dies after being hit by an unidentified vehicle on KGP
- रिश्तेदार की तलाश में जुटी पुलिस
विज्ञापन

पलवल।
चांदहट थाना क्षेत्र में केजीपी एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के गांव भावलपुर निवासी सरताज के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।


मृतक के भाई लल्लनिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सरताज बुधवार को अपने रिश्तेदार जाकिर के साथ गाजियाबाद से ट्रक में बैठकर गुरुग्राम जाने के लिए निकला था। जाकिर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मसूरी गांव का निवासी है और ट्रक चलाता है। बृहस्पतिवार को पुलिस ने परिजनों को सूचना दी कि सरताज का शव केजीपी एक्सप्रेसवे के पास मिला है। इसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों के अनुसार, उन्होंने जाकिर को कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया और अस्पताल भी नहीं पहुंचा। चांदहट थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। एसआई सचिन मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस जाकिर की तलाश के साथ घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed