Gurugram News: बिजली कटौती से परेशान यमुना सिटी के लोग

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यमुना सिटी क्षेत्र में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लगातार बिजली जाने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि बिजली कटौती से रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें राहत नहीं मिल रही है। क्षेत्र के लोगों के अनुसार, बिजली आपूर्ति को लेकर समस्या लगातार बनी हुई है। लोगों ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग की है। उनका कहना है कि लगातार हो रही कटौती से उन्हें राहत मिलनी चाहिए। बिजली विभाग को समस्या का समाधान कर नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।





