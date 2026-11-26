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नंबर गेम - 20 दिसंबर तक बनाए जाने की उम्मीदअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) पर आवागमन करने वाले लाखों वाहन चालकों को बिलासपुर में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। बिलासपुर चौक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम तेजी से चल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) दिसंबर माह के अंत तक फ्लाईओवर को तैयार करके वाहनों के लिए खोलने की तैयारी कर रहा है। एनएचएआई ने निर्माण एजेंसी को फ्लाईओवर की एक तरफ की लेन को सात दिसंबर तक बनाने के निर्देश दिए हैं।निर्माण एजेंसी ने बिलासपुर फ्लाईओवर के लिए पिलर व स्लैब डालने का काम पूरा कर लिया है। अब फ्लाईओवर के ऊपरी हिस्से की फिनिशिंग, अप्रोच रोड, क्रैश बैरियर आदि लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार फ्लाईओवर पर दिल्ली से जयपुर की सड़को को दिसंबर माह के पहले सप्ताह में बनाकर वाहनों के लिए खोलने की योजना है। वहीं, जयपुर से दिल्ली वाली सड़क को 20 दिसंबर तक बनाए जाने की उम्मीद है। ऐसे दिसंबर माह के अंत तक फ्लाईओवर को पूरी तरह से तैयार करके वाहनों का संचालन शुरू कराना है।बिलासपुर चौक पर फ्लाईओवर निर्माण के चलते पिछले काफी समय से वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सुबह व शाम के पीक ऑवर्स में वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। फ्लाईओवर शुरू होने के बाद दिल्ली से जयपुर व जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को बिना ब्रेक लगाए आवागमन किया जा सकेगा। फ्लाईओवर बनने से बिलासपुर चौक पर वाहनों का दबाव काफी कम होगा और हादसों में भी कमी आएगी।20 दिसंबर तक बिलासपुर फ्लाईओवर को तैयार करके वाहनों के लिए खोलने की योजना है। संबंधित एजेंसी को फ्लाईओवर को तय समय पर पूरा करने के लिए कहा गया है। फ्लाईओवर खुलने से वाहनों को आवागमन में आसानी होगी। - योगेश तिलक, परियोजना निदेशक, एनएचएआई