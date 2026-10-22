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Gurugram News: उजीना पुल के पास बाइक की टक्कर से महिला की मौत, चालक पर केस दर्ज

Thu, 22 Oct 2026 06:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 06:48 PM IST
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Woman dies after being hit by a motorcycle near Ujina bridge; case registered against the rider
नूंह। उजीना पुल के पास कच्चे रास्ते पर सवारी का इंतजार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में संजय कुमार निवासी खेड़ली ने बताया कि 20 अक्टूबर की शाम करीब छह बजे वह अपनी भाभी सीमा रानी के साथ उजीना पुल के पास कच्चे रास्ते पर सवारी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल चालक तेज गति और लापरवाही से आया और उसकी भाभी को सीधी टक्कर मार दी। हादसे में सीमा रानी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे निजी वाहन से नल्हड़ मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच अधिकारी एएसआई कृष्णपाल के अनुसार शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मोटरसाइकिल चालक की पहचान कर मामले की जांच कर रही है। संवाद
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