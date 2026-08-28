Gurugram News: डब्ल्यूसीई ने वेगास को पांच विकेट से हराया

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। घारी में शुक्रवार को टी-20 मुकाबले में वीकेंड क्रिकेट एंथुजियास्ट्स ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए वेगास की टीम को पांच विकेट से हराया। वेगास की टीम ने 15.4 ओवर में 132 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी डब्ल्यूसीई की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 13.4 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।वेगास की ओर से हरिओम ने 63 रन बनाए। वहीं डब्ल्यूसीई की जीत में भारत मोंगा और अनंग ने अहम भूमिका निभाई। भारत मोंगा ने 60 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें छह चौके और तीन छक्के शामिल रहे। अनंग ने 54 रन बनाए। डब्ल्यूसीई के अमित कुमार ने पांच विकेट हासिल किए। वेगास की ओर से पारस ने दो ओवर में 14 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। शानदार गेंदबाजी के लिए अमित कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।