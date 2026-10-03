Gurugram News: मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त एसी कोच
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:35 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:35 PM IST
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गुरुग्राम। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर रेलवे ने जोधपुर-दिल्ली मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन-22491/92 में अस्थायी रूप से दो अतिरिक्त एसी कोच जोड़े हैं। इन डिब्बों में एक सेकंड एसी और एक थर्ड एसी इकॉनमी कोच शामिल हैं। यह सुविधा गुरुग्राम के यात्रियों को भी जोधपुर की ओर जाने में मिलेगी।
मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन-22491 में जोधपुर से 3 अक्तूबर से 9 अक्तूबर तक अतिरिक्त डिब्बे बढ़ाए गए हैं। यह ट्रेन जोधपुर से दिल्ली आते समय पटौदी रोड, गढ़ी हरसरू और गुड़गांव में रुकती है। वहीं, ट्रेन-22492 में दिल्ली से 4 अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे। यह दिल्ली से जोधपुर जाते समय गुड़गांव, गढ़ी हरसरू व पटौदी रोड पर ठहराव करती है। इन अतिरिक्त डिब्बों से एसी श्रेणी में सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और वेटिंग कम होगी। ब्यूरो
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मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन-22491 में जोधपुर से 3 अक्तूबर से 9 अक्तूबर तक अतिरिक्त डिब्बे बढ़ाए गए हैं। यह ट्रेन जोधपुर से दिल्ली आते समय पटौदी रोड, गढ़ी हरसरू और गुड़गांव में रुकती है। वहीं, ट्रेन-22492 में दिल्ली से 4 अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे। यह दिल्ली से जोधपुर जाते समय गुड़गांव, गढ़ी हरसरू व पटौदी रोड पर ठहराव करती है। इन अतिरिक्त डिब्बों से एसी श्रेणी में सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और वेटिंग कम होगी। ब्यूरो
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